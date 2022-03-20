تواصل المديرية العملية لاتصالات الجزائر بتيبازة عملياتها التجارية ميدانية على المجمعات السكنية الجديدة على مستوى 15 مجمع سكني، حسب ما أفاد به المكلّف بالاعلام سفيان بروان.

دائما تحت شعار “دائما_أقرب”، تجنّدت خلال عطلة الأسبوع 18و19 مارس 2022 خمس وكالات تجارية تنفيذا للاستراتيجية التجارية المسطرة من طرف المديرية التجارية التابعة للمديرية العامة لتحطّ رحالها على مستوى 15 حي سكني جديد، 500 و100مسكن بسيدي غيلاس، 510 مسكن بمسلمون ، 300 الارهاط حي لحول رابح، 500 مسكن عدل ببوسماعيل،900 مسكن ببور كيكة، إقامة الميرة طريق الشايق بالقليعة.، 108 مسكن الأحلام بالدواودة، 108 مسكن الأحلام، 152 بالدواودة و إقامة الياسمين، 257 مسكن إقامة الساحل، 2 وحي 63 تعاونية الياسمين، وحي 1700 مسكن عدل المسمى حي المجاهد المتوفي علال عيونة بتيبازة.

ولاقت هذه الخرجات الميدانيه المتواصلة من طرف المديرية العملية -يضيف المكلّف بالإعلام- استحسان المواطنين اللذين ثمنوا هذه المبادرة التي تعكس بالخصوص حرص اتصالات الجزائر على التقرب أكثر من المواطن، وتبرز مرة أخرى التزام المؤسسة على توفير خدمات راقية ذات التدفّق العالي والعالي جدا عبر تقنية اف-تي-تي-اش.

ش.ن

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