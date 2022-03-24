الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس تتمكّن من استرجاع السيارة المسروقة مساء الأربعاء 24 مارس
تمكّنت مساء يوم الأربعاء 24 مارس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس من استرجاع السيارة المسروقة من نوع داسيا ستيبواي ترقيم 2015 ، بحيث تم العثور عليها بدوار بوخلوف التابع لبلدية بني حواء بالشلف ، في حين لا يزال السارقان في حالة فرار .
يقظة مصالح الدرك مكّنت في عملية نوعية من استرجاع السيارة المسروقة مع الوثائق الخاصة بها ، في ظرف وجيز لا يتعدى 12 ساعة، في حين لا يزال البحث جاري للوصول في أقرب وقت للسارقين و القبض عليهما.
عبد الرحمن طـ