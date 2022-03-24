تمكّنت مساء يوم الأربعاء 24 مارس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس من استرجاع السيارة المسروقة من نوع داسيا ستيبواي ترقيم 2015 ، بحيث تم العثور عليها بدوار بوخلوف التابع لبلدية بني حواء بالشلف ، في حين لا يزال السارقان في حالة فرار .

يقظة مصالح الدرك مكّنت في عملية نوعية من استرجاع السيارة المسروقة مع الوثائق الخاصة بها ، في ظرف وجيز لا يتعدى 12 ساعة، في حين لا يزال البحث جاري للوصول في أقرب وقت للسارقين و القبض عليهما.

عبد الرحمن طـ

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