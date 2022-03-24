الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس تتمكّن من استرجاع السيارة المسروقة مساء الأربعاء 24 مارس

24 مارس, 2022

تمكّنت مساء يوم الأربعاء 24 مارس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للداموس من استرجاع السيارة المسروقة من نوع داسيا ستيبواي ترقيم 2015 ، بحيث تم العثور عليها بدوار بوخلوف التابع لبلدية بني حواء بالشلف ، في حين لا يزال السارقان في حالة فرار .

يقظة مصالح الدرك مكّنت في عملية نوعية من استرجاع السيارة المسروقة مع الوثائق الخاصة بها ، في ظرف وجيز لا يتعدى 12 ساعة، في حين لا يزال البحث جاري للوصول في أقرب وقت للسارقين و القبض عليهما.

عبد الرحمن طـ

24 مارس, 2022

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: