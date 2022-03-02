الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يُمدّد آجال الاستفادة من إعادة جدولة استحقاقات القروض غير المكافئة إلى غاية 31 مارس 2022

2 مارس, 2022

أعلن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عن تمديد آجال الاستفادة من إعادة جدولة استحقاقات القروض غير المكافئة الممنوحة من قبل الصندوق إلى غاية 31 مارس 2022. ويخصّ هذا التمديد كل المؤسسات المصغرة المتعثرة ماليا في إطار جهاز دعم  واستحداث وتوسيع النشاطات من قبل البطالين 33-55 سنة، الذين توقّفت نشاطاتهم بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، لاسيما في خلال الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021، حسب بيان إعلامي للصندوق.

وجاء في البيان أنّ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتيبازة، يعلم كافة المؤسسات المصغرة المتعثرة ماليا في إطار جهاز دعم  واستحداث وتوسيع النشاطات من قبل البطالين 33-55 سنة، الذين توقّفت نشاطاتهم بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، لاسيما في خلال الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021، عن تمديد آجال الاستفادة من إعادة جدولة استحقاقات القروض غير المكافئة الممنوحة من قبل الصندوق إلى غاية 31 مارس 2022.

وللاستفادة من هذا الإجراء يشترط على المؤسسات المصغرة المعنية أن تكون في وضعية منتظمة اتجاه تسديد القرض غير المكافئ إلى غاية 28 فيفري 2020، يضيف البيان.

وعليه، يضيف ذات البيان، على المستفيدين المعنيين التقرّب من الوكالة الولائية للصندوق لإيداع طلباتهم للاستفادة من هذا الإجراء
وللمزيد من المعلومات يبقى الموقع الالكتروني للصندوق ومنصات التواصل الاجتماعي تحت تصرفكم

www.cnac.dz

 

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