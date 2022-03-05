يجد مشيعو الجنائز بمقبرة سيدي عبد الرحمن ببلدية أحمر العين، صعوبات بالغة في بلوغ المقبرة والخروج منها والعودة إلى أحيائهم ، وذلك بسبب تحوّل الطريق المعبد المؤدي الى المقبرة الى طريق موحل وزلق بامتياز.

وتحوّل الطريق الرابط بين حي الهواري عبد القادر (توبري) او (الخروب) الى طريق موحل وزلق بعد ان كان طريقا معبدا صرفت عليه أموال معتبرة من خزينة الدولة.

ويعود سبب عودة الطريق إلى سابق عهدها الى عدم رفع اطنان من الاتربة بعد عملية الحفر التي تقوم بها احدى المقاولات من اجل تمرير انابيب مياه الشرب من خزان دوار الحساسنة الى غاية حي الساحل، والذي كان من بين المشاريع التي وقف عليها والي تيبازة مؤخرا خلال زيارته الميدانية التي قادته الى أحمر العين، كما ان ذات المقاولة لم تعد المقاطع التي قامت بحفرها الى حالتها الاصلية وذلك على مستوى الطريق الرابط بين حي 490 مسكن ومداخل حي بوحدة عبد القادر.

وأدّت الوضعية الكارثية للطريق الى انحراف احدى المركبات السياحية التابعة لأحد المشيعين بعد صلاة الجمعة 04 مارس، والتي كادت ان تنقلب داخل الحقل المجاور لولا فطنة سائقها وقيام باقي المشيعين برفعها واخراجها من الوحل والطمي تحت زخات المطر.

كما وجدت المركبات صعوبات بالغة في العودة الى الخلف بسبب ترك الاتربة التي زادت من ضيق الطريق الضيق أصلا وتوحله، فضلا عن تجميع الاتربة على مستوى الموقف المحاذي لمحجرة حي سويداني بوجمعة.

وامتعض المشيعون من عن عدم تنظيف الطريق بعد القيام بعمليات الحفر لاسيما وأنه الطريق الوحيد الرابط بالمقبرة.

بلال لحول

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

