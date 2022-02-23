الدرك الوطني لتيبازة يُفشِل محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بالدواودة

23 فبراير, 2022

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة, من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية عبر البحر، أين مكّنت العملية من توقيف خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 30 سنة.

وحسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة، تعود حيثيات القضية إلى تحصل فصيلتي الأمن والتدخل للدرك الوطني بالقليعة على معلومات مؤكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالإعداد لمحاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الدواودة البحرية، ليتم على الفور تشكيل دورية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة وبتدعيم من أفراد فصيلتي الأمن من التدخل بالقليعة، حيث تم ترصد الأشخاص المرشحين للهجرة، وبمجرد شروع هؤلاء في التحضير لركوب القارب، تمت مداهمة الشاطئ وتوقيف 05 أشخاص، أين مكنت العملية من حجز قارب صيد مزود بمحرك بقوة 40 حصان، 14 دلو من البنزين بسعة 20 لتر، 14 حقيبة ظهر، 05 هواتف نقالة، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ: 910 أورو، بالإضافة إلى عتاد نجاة يتمثل في 14 صدرية إنقاذ، وبوصلة مغناطيسية.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم إنجاز محضر للتحقيق في القضية، وتضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055، وكذا موقع الشكوى المسبقة للدرك الوطني ppgn.mdn من أجل التبليغ عن الحالات المشابهة حفاظا على حياة شبابنا من هذه الظاهرة الخطيرة

م . ن

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort