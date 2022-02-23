تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة, من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية عبر البحر، أين مكّنت العملية من توقيف خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 30 سنة.

وحسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة، تعود حيثيات القضية إلى تحصل فصيلتي الأمن والتدخل للدرك الوطني بالقليعة على معلومات مؤكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالإعداد لمحاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الدواودة البحرية، ليتم على الفور تشكيل دورية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة وبتدعيم من أفراد فصيلتي الأمن من التدخل بالقليعة، حيث تم ترصد الأشخاص المرشحين للهجرة، وبمجرد شروع هؤلاء في التحضير لركوب القارب، تمت مداهمة الشاطئ وتوقيف 05 أشخاص، أين مكنت العملية من حجز قارب صيد مزود بمحرك بقوة 40 حصان، 14 دلو من البنزين بسعة 20 لتر، 14 حقيبة ظهر، 05 هواتف نقالة، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ: 910 أورو، بالإضافة إلى عتاد نجاة يتمثل في 14 صدرية إنقاذ، وبوصلة مغناطيسية.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم إنجاز محضر للتحقيق في القضية، وتضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055، وكذا موقع الشكوى المسبقة للدرك الوطني ppgn.mdn من أجل التبليغ عن الحالات المشابهة حفاظا على حياة شبابنا من هذه الظاهرة الخطيرة

م . ن

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