أحبط الدرك الوطني بتيبازة بحر الاسبوع الجاري محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بأحد شواطئ عين تاقورايت، في ثاني قضية من هذا النوع ينفذها هذا الجهاز الامني خلال الايام القليلة الماضية، حسب ما افاد اليوم الثلاثاء بيان للمجموعة الاقليمة للدرك الوطني بتيبازة.

و مكنت العملية من توقيف خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 إلى 31 سنة و هم بصدد مغادرة التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية فيما تم حجز قارب صيد و سيارة استعملت لنقل المرشحين للهجرة، حسب البيان.

و تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تقورايت تفيد على بقيام مجموعة من الأشخاص بالإعداد لمحاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية عين تقورايت، حيث تم على الفور وضع خطة محكمة تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة وبتدعيم من أفراد الفصيلة السادسة للأمن والتدخل.

و بعد ترصد الأشخاص المرشحين للهجرة، تم مداهمتم بمجرد شروعهم في التحضير للمغادرة، اين تم توقيف 05 أشخاص ة حجز قارب صيد مزود بمحرك بقوة 40 حصان، براميل من البنزين و خمسة (05) هواتف نقال و علبتين (02) من الألعاب النارية و ثلاثة (03) أبواق إشارية الى جانب بوصلة مغناطيسية ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية و سيارة سياحية صغيرة استعملت في نقل المرشحين للهجرة إلى الشاطئ، حسب ذات البيان.

و اضاف بيان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني انه تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا اين أمر بإنجاز محضر للتحقيق في القضية، وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

و تعد هذه القضية ثاني قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير شرعية، حيث تمكن عناصر الدرك الوطني نهاية الشهر الماضي من توقيف خمس اشخاص بصدد الابحار باستعمال قارب صيد بأحد سواحل الدواودة.

ش.ن

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