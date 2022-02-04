تمكّنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة من توقيف 05 أشخاص، عن تهم إغتصاب قاصر، إبعاد قاصر، تسليم مؤثرات عقلية لقاصر، توفير محل لممارسة الفسق وتحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم شخص في العقد الرابع من العمر، حسب الملخص الصحفي لخلية الإتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة بتاريخ الثالث فيفري الجاري ، إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة للتبليغ عن إختفاء ابنته القاصر البالغة من العمر 17 سنة من المنزل العائلي، حيث تم نشر الأبحاث وتفعيل مخطط الإختفاء والقيام بدوريات بحث عن المعنية، ليتم العثور عليها بمدينة بئر توتة بالجزائر العاصمة، حيث تم تهيأتها نفسيا من طرف أعوان الوساطة الاجتماعية بالفرقة، ثم عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للفعل المخل بالحياء، ليتم وضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الإستعلام وإستغلال الرقم الهاتفي للضحية، حيث تم التعرف والتوصل إلى المشتبه فيهم الخمسة (05) وتوقيفهم، في إنتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة

م . ن

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