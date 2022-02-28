الدرك الوطني لتيبازة يطيح بشبكة المتاجرة بالأقراص المهلوسة

28 فبراير, 2022

 

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من الإطاحة بشبكة تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة، أين مكنت العملية من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 إلى 28 سنة.

و حسب ملخص خلية الاتصال و العلاقات العامة لمجموعة الدرك بتيبازة ، تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالدواودة بدورية على مستوى الطريق السريع باتجاه بوسماعيل، أين لفت انتباههم سيارة سياحية مركونة وعلى متنها ثلاثة (03) أشخاص، بمجرد رؤيتهم لأفراد الدورية، قام أحدهم برمي كيس بلاستيكي عبر نافذة السيارة، ثم لاذوا بالفرار ليتم توقيف اثنين (02) منهم.

وبعد تفتيش المكان تم العثور على الكيس البلاستيكي وبه كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ: 1076 قرص، ليتم حجزها وتسليم الموقوفَين إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة لاستكمال التحقيق، أين تمكن أفراد الفصيلة في ظرف وجيز من إلقاء القبض على المشتبه فيه الثالث في القضية، وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

م .ن

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort