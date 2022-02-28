تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من الإطاحة بشبكة تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة، أين مكنت العملية من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 إلى 28 سنة.

و حسب ملخص خلية الاتصال و العلاقات العامة لمجموعة الدرك بتيبازة ، تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالدواودة بدورية على مستوى الطريق السريع باتجاه بوسماعيل، أين لفت انتباههم سيارة سياحية مركونة وعلى متنها ثلاثة (03) أشخاص، بمجرد رؤيتهم لأفراد الدورية، قام أحدهم برمي كيس بلاستيكي عبر نافذة السيارة، ثم لاذوا بالفرار ليتم توقيف اثنين (02) منهم.

وبعد تفتيش المكان تم العثور على الكيس البلاستيكي وبه كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ: 1076 قرص، ليتم حجزها وتسليم الموقوفَين إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة لاستكمال التحقيق، أين تمكن أفراد الفصيلة في ظرف وجيز من إلقاء القبض على المشتبه فيه الثالث في القضية، وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

م .ن

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