تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة, من إلقاء القبض على المشتبه فيهما في قضية سرقة دراجة نارية تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، لنداء عبر جهاز الراديو حول سرقة دراجة نارية من نوع ياماها تيماكس بعد الاعتداء على سائقها بقاروة غاز مسيل للدموع وتهديده بسكين من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا على متن سيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو على مستوى الطريق الولائي رقم 109 الرابط بين تيبازة وشرشال، على الفور وبأمر من قائد المجموعة تم تطبيق المخطط الشامل بغلق جميع المنافذ المحتمل المرور عبرها، لتتمكن دورية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة مدعمة بأفراد الفصيلة الخامسة للأمن والتدخل من توقيف السيارة المشبوهة في ظرف قياسي لا يتعدى 45 دقيقة على مستوى الطريق السريع باتجاه الجزائر العاصمة وعلى متنها شخصان (02).

بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية، باشرت الفرقة تحقيقا مع المشتبه فيهما، ليتم التوصل إلى مكان إخفاء الدراجة النارية بإحدى المزارع ببلدية الحطاطبة، أين تم استرجاعها من طرف أفراد الفرقة، فيما رفعت ضد المعنيين جنايتا تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والسرقة في الطرق العمومية تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض.

ملخص إعلامي لخلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة

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