الدرك الوطني بتيبازة يطيح بشبكتين متخصصتين في سرقة المنازل بحجوط

18 فبراير, 2022

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجوط من إلقاء القبض على المشتبه فيهم في قضية سرقة منزل ببلدية حجوط، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال و العلاقات العــامة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة.

تعود حيثيات القضية – يضيف البيان-  إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجوط مفادها تعرض منزله الكائن بحي سيدي بوفاضل بلدية حجوط ولاية تيبازة للسرقة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، وفي ظرف وجيز تم التعرف على أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، ليدل أفراد الفرقة على مكان إخفاء المسروقات بوادي بوركيكة.

و تم فورا تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف بقية المشتبه فيهم، وقد مكّنت العملية من استرجاع المسروقات المتمثلة في، جهاز كمبيوتر محمول، كاميرتي تصوير، لوحتين إلكترونيتين، جهازي استقبال، سماعتي أذن، ساعة يد ، مسبح بلاستيكي، مصباح يدوي، لوحتي حائط، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على أغراض شخصية، حسب ذات المصدر.

في نفس السياق، يضيف المصدر، تمكن أفراد الفرقة أيضا من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل، أين تمكنوا من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ: 545 دولار وتوقيف المشتبه فيهم.
تم فتح تحقيق في القضيتين، ويستم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن

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