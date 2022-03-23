أقدم منتصف ليلة أمس الثلاثاء في حدود الساعة الثانية عشر و نصف بالمخرج الغربي لبلدية الداموس شخصان مجهولان بالإعتداء على شاب بالضرب و سرقة سيارته تحت طائلة التهديد .

الحادث الخطير الذي تعرض له شاب يبلغ من العمر 36 سنة و ينحدر من بلدية تيبازة و هو صاحب سيارة من نوع داسيا ستيبواي و يعمل كسائق أجرة ( كلونديستان ) ، و حسب المعلومات الأولية لشرشال نيوز فإن المعتديان طلبا من صاحب السيارة ايصالهما لمنطقة معينة باتجاه ولاية شلف و في المنطقة الحدودية الرابطة بين ولاية تيبازة و شلف بالمخرج الغربي لبلدية الداموس قاما المعتديان بايقاف صاحب السيارة و الإعتداء عليه بالضرب و سرقة سيارته .

مباشرة بعدها تم الاتصال بمصالح وحدة الحماية المدينة للداموس و التي تنقلت لعين المكان و قامت بنقل الضحية لوحدة الاستعجالات الطبية للداموس و الذي كان في حالة خطيرة جراء الاصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس و الأرجل .

عبد الرحمن طـ

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