تقوم المديرية العملية لاتصالات الجزائر بتيبازة خلال الفترة من 08 إلى 09 فيفري 2022 بعملية ربط حي 410 مسكن إجتماعي بالداموس بتقنية أف-تي-تي-أش، أي ما يعرف بتوصيل شبكة الألياف البصرية حتى المنازل التي تسمح بتوفير التدفق العالي والعالي جدا يصل إلى100 م/ب، حيث سخّرت المديرية كامل الإمكانيات اللآزمة لوضع هذه العمارات بخدمة التدفق العالي، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال لذات المديرية.

وفي نفس السياق، يُضيف البيان، برمجت المديرية العملية خلال هذا الأسبوع خرجات ميدانية وذلك بوضع خيّم تجارية على مستوى كل من حي 410 مسكن إجتماعي بالداموس وحي 592 مسكن ترقوي بالقليعة، عملية يشرف عليها أعوان مختصين في المجال التجاري والتقني من أجل الاستماع واستقبال الطالبات لوضع في الخدمة الراغبين في التدفّق العالي والعالي جدا.

وتدخل هذه الاجراءات التي تقوم بها المديرية العملية لاتصالات الجزائر بتيبازة، حسب ذات البيان، في إطار المشروع الوطني الرامي إلى تعميم شبكة الألياف البصرية عبر مناطق الولاية ولأن شعارها يبقى دائما تمكين المواطنين من الولوج إلى التدفق العالي والعالي جدا واستعمالات الهاتف الثابت تجسيدا لإستراتيجية المؤسسة.

ش.ن

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