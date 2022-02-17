إبنة شرشال الدكتورة “يامنة بحيري” تُصدرُ كتابها الثالث بعنوان “السّلام الفصيح على العمران العتيق ذو البهاء الفريد في تاريخ شرشال الأصيل”

17 فبراير, 2022

أصدرت ابنة شرشال الدكتورة “يامنة بحيري” مؤخّرا، كتابها الثالث بعنوان “السلام الفصيح على العمران العتيق ذو البهاء الفريد في تاريخ شرشال الأصيل”….

وتُهدي الدكتورة في التاريخ والمُحاضرة بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة” يامنة بحيري” إصدارها الجديد، لكل من ضحّى في سبيل هذا الوطن، وبمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف المصادفة لتاريخ 8 فيفري، مولود ثقافي يعتبر إضافة حقيقية وتكملة لإصداراتها الأولى، ويتعلق الأمر بكتابيها” المعنى الظريف في تاريخ شرشال الحديث” وكذا “الجوهرة المصونة في تاريخ زواج أهل شرشال المحروسة، عناوين تاريخية مستمدة من عمق المجتمع الشرشالي، سلطت فيها الأستاذة” يامنة بحيري” الضوء على أبرز عادات وتقاليد سكان العاصمة القيصرية قديما، بناء على مختلف الدراسات والبحوث، فألف مبروك لشرشال وليامنة بحيري بهذه المؤلّفات، ومزيدا من النجاح والتوفيق.

سيدعلي. ه‍

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