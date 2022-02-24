أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة بحر هذا الأسبوع 4 أشخاص في العشرينات من العمر ينحدرون من ولاية تيبازة يحوزون أوراق نقدية مزورة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية تيبازة، جاءت العملية على إثر معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة ، مفادها قيام شخصين بطرح عملة وطنية مزورة للتداول ، على مستوى الجهة الشرقية لولاية تيبازة، وعليه تم تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية من اجل الإطاحة بهم.

في هذا الصدد، تمكنت ذات المصالح، بحر هذا الأسبوع، بعد عملية ترصد من تحديد هوية المشتبه فيهم ، این تم إيقاف 4 أشخاص في العشرينات من العمر ينحدرون من ولاية تيبازة ، يحوزون أوراق نقدية مزورة ، بالتنسيق مع النيابة المختصة وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم تم حجز 62 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج، جهاز إعلام آلي محمول، طابعة متعددة الخدمات مزودة بخاصية سكانير، آلات حادة (كيتور) تستعمل في تقطيع الأوراق النقدية المزورة، قطعة من شمع تستعمل في التزوير، مبلغ مالي يقدر ب 5000 دج من فئة 1000 دج، هواتف النقالة بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية .

وأضاف المصدر أنّه تمّ تحرير ملف إجراء قضائي في هذا الشأن، بخصوص قضية التزوير واستعمال المزور وطرح عملة وطنية مزورة للتداول ، ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، في إطار جماعة إجرامية منظمة، قدم بموجبه الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

ش.ن

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

