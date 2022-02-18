أكاديمية السلام والتنمية البشرية والمستدامة بالحمدانية بشرشال تنظّم سباق العدو على الطريق لفائدة الأطفال

18 فبراير, 2022

نظّمت أكاديمية السلام والتنمية البشرية والمستدامة بالحمدانية في شرشال نهار هذا الجمعة 18 فيفري، سباق العدو على الطريق بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وذلك لفائدة الأطفال على اختلاف فئاتهم العمرية ذكورا وإناثا، وتحت إشراف فرعها الرياضي برئاسة المدرّب والعداء المعروف بالمنطقة “اسماعيل ڨرومي”، والذي حرص على إنجاح هذه التظاهرة الرياضية، بالتنسيق مع السلطات المحلية لبلدية شرشال وتغطية أمنية لعناصر الدرك الوطني، ووسط أجواء رياضية تربوية ممزوجة بكثير من الروح الوطنية…

صور ومشاهد رائعة عاشتها قرية الحمدانية بشرشال احتفالا باليوم الوطني للشهيد 18 فيفري، أين كانت رئيسة أكاديمية السلام والتنمية البشرية والمستدامة” فاطمة. ع” في الموعد، من خلال هذا النشاط الذي رسم البسمة على وجوه براعم المنطقة، وبمشاركة ما يقارب 200 طفل عن أحياء الحاميدية، النجد الجنوبي والحمدانية، تنافسوا بكل روح رياضية في سباق العدو على المراتب الأربعة الأولى، تظاهرة حضرها عضو المجلس الشعبي لبلدية شرشال “امحمد رحمون”، فيما توجّه المشرف على السباق” اسماعيل ڨرومي” في تصريحات لشرشال نيوز، بشكره الجزيل للنائب الأول “فيصل عزاز”، نظير دعمه الكبير لهذه المبادرة، رفقة مديرية الشبيبة والرياضة لولاية تيبازة، إضافة إلى رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى” شلغوم عبد الرحمن”، وكذا رئيس نادي العاب القوى بشرشال “عبدو احمد”، والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال، ومختلف الوجوه الرياضية الحاضرة لاكتشاف المواهب الشابة وضمها لنادي ألعاب القوى.

حدث رياضي عرف كذلك تكريم، ممثلين عن الأسرة الثورية في اليوم الوطني للشهيد، ويتعلق الأمر بالمجاهد” محمد امكراز” وابن شهيد “عبد القادر بن كراديجة”، كما قامت أكاديمية السلام والتنمية والبشرية والمستدامة بالحمدانية بتكريم إمام المسجد، مبادرة تستحق الثناء والتقدير والتشجيع لكل القائمين عليها والمساهمين في إنجاحها، خاصة عندما يتعلّق الأمر بإشراك الأطفال وفسح المجال لهم بالتنافس رياضيا بشعار” رسالة الشهداء.. وفاء وبناء”، وفي يوم سيبقى بالنسبة إليهم للذكرى، على أن يتم تنظيم تظاهرة أخرى قريبا بقرية الحاميدية حسب المدرب والعدّاء “اسماعيل ڨرومي”، فحظ موفّق للجميع.

سيدعلي. ه‍

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