يشتكي أصحاب الطاكسيات ذات 7 مقاعد خط شرشال-واد الحمام مؤخّرا، من معاناتهم تجاه وضعية توقفهم بأماكن انتظار الركاب بباب الغرب، نظرا لضيق المساحة وتواجدهم بالقرب من المحلات، أين يجدون صعوبة كبيرة في التوقف، خاصة عند قدوم أصحاب الشاحنات لإنزال بضائعهم لدى هذه النقاط التجارية، بغض النظر عن استغلال الجهة المقابلة من طرف مستعملي السيّارات، ما يجعلهم يشتغلون بمسلك ضيّق دائما ما يشهد اختناقا مروريا كبيرا….

في ظل هذه الظروف التي يعيشها أصحاب المركبات ذات ال7 مقاعد خط واد الحمام-شرشال، تتعالى أصواتهم مطالبة السلطات المحلية للتدخّل بما ينهي معاناتهم اليومية، مقترحين ضرورة تقليص الرصيف الذي أخذ الجزء الأكبر من المساحة، وخلق أماكن صريحة للنّاقلين، عبر أشغال تضمن توقفهم بكل أريحية لانتظار الرّكاب، وتجنّب الصّراعات والمشادات الكلامية بينهم وبين باقي السّائقين، مسلك بات يشهد ضغطا مروريا كبيرا بين المركبات الصغيرة لنقل المسافرين وسائقي السيّارات والشاحنات التجارية، ليبقى تقليص مساحة الرصيف المحاذي لهم، ضرورة ملحة لإنهاء مشكلتهم واستجابة لمطلبهم المنطقي.

سيدعلي. ه‍

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