عاشت الساحة العمومية لبلدية شرشال نهار هذا الجمعة 4 مارس أجواء رياضية رائعة، صنعها حفل تكريم الفائزين في سباق العدو على الطريق، والذي نظمته أكاديمية السلام والتنمية البشرية والمستدامة بالحمدانية، تحت إشراف فرعها الرياضي برئاسة المدرب والعداء المعروف بالمنطقة “اسماعيل ڨرومي”، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، الرابطة الولائية لألعاب القوى، الحماية المدنية، جمعية حماية الطفولة والشباب” المستقبل”، أمن الدائرة ومختلف الوجوه الرياضية من عدائين وأساتذة مختصّين في المجال….

صور ومشاهد رائعة صنعها سباق العدو على الطريق بشرشال، أين تنافس الأطفال المشاركون على المراتب الخمسة الأولى، والممثلين لأحياء باكورة، الحمدانية، الحاميدية وبرج الغولة، وسط أجواء تنظيمية محكمة، حرصت على انجاحها كذلك رئيسة أكاديمية السلام والتنمية البشرية والمستدامة بالحمدانية “ف. ع”، رفقة رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى” شلغوم عبد الرحمن”، بحضور السلطات المحلية على رأسها رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي”، والذي أكد بدوره دعم هذه المبادرات والنشاطات التي من شأنها أن ترسم البسمة على وجوه الأطفال، كما عرف حدث تسليم الجوائز للفائزين حضور رئيس بلدية سيدي سميان” خروبي مخطار”، في يوم تنافس فيه تلاميذ اليوم جيل الغد رياضيا على اختلاف فئاتهم العمرية، فيما تطمح الأسرة الرياضية والقائمين على هذا النشاط، لاكتشاف المواهب التي يمكن اختيارها لتمثل ولاية تيبازة وشرشال أحسن تمثيل في الإستحقاقات المقبلة. تظاهرة أسعدت كثيرا أولياء التلاميذ، وهم يشاهدون أبنائهم بين من يعتلي منصة التتويج رمزيا، ومن يصفّق على زملائه تشجيعا وبكل روح رياضية.

سيدعلي. ه‍

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